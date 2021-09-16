Активисты не дали «Жилищнику» закрасить имена пропавших детей
15:37 16.09.2021
|Автор фото: Александр Иванов
«К сожалению, мы вновь стали свидетелями того, как властная машина, выполняя свои задачи, иногда забывает о людях. Уникальный арт-объект, созданный Покрасом Лампасом совместно с «ЛизаАлерт» ко дню пропавших детей, решили просто закрасить. Мы напомнили чиновникам о том, что, прежде всего, они обязаны работать для народа, а не бездумно исполнять планы и предписания. Мы параллельно боролись за граффити на улице и использовали юридические инструменты. Искренне рад, что стену с именами пропавших детей удалось отстоять», -заявил Олег Леонов.
14 сентября Олег Леонов заявил, что вместе с активистами приступает к круглосуточному дежурству на Большой Якиманке в связи с повышенным интересом к граффити сотрудников «Жилищника», готовых закрасить арт-объект. Также он обратился к властям с призывом не уничтожать объект вследствие бюрократических причин, так как основанием для его удаления послужил неполный пакет разрешительных документов. Жители дома, на стену которого нанесен мурал, высказываются за сохранение арт-объекта.
16 сентября добровольцы и неравнодушные москвичи во главе с Олегом Леоновым живой цепью оградили стену с граффити, не позволяя подогнать спецтехнику и приступить к уничтожению арт-объекта. Чиновники из управы, прибывшие на место происшествия, согласились пересмотреть решение по закрашиванию мурала.
Общественный деятель Дмитрий Захаров прокомментировал ситуацию, подчеркнув важность сохранения граффити: «К сожалению, то, что мы видим на примере с граффити на Якиманке, привычный образ действия чиновников, которые только декларируют народовластие, а на деле всегда поступают так, как удобно и привычно им. Хорошо, что уникальную социальную работу Покраса удалось отстоять, но кто поручится, что коммунальщики не вернутся через месяц или полтора? Нужно менять всю систему отношений власти и общества, на все граффити, парки, дома, стадионы активистов не хватит».
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