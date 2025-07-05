Республиканцы опасаются, что Маск может ослабить их позиции на выборах в Конгресс — СМИ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены правящей в США Республиканской партии опасаются, что американский предприниматель Илон Маск может ослабить их позиции на предстоящих в следующем году промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщила газета The Hill.

Маск в последние недели подвергал жесткой критике тех республиканцев, которые поддержали законопроект о госрасходах, предусматривающий повышение потолка госдолга на $5 трлн. Госдолг США сейчас превышает $36 трлн. Бизнесмен заявлял, что готов будет оказать помощь на промежуточных выборах в Конгресс оппонентам тех законодателей-республиканцев, которые поддержали документ. Маск пояснил, что намерен сосредоточить усилия на первичных выборах. В ходе них республиканцы выбирают кандидатов, которые далее будут соперничать с демократами.

«Республиканцы считают эти высказывания неконструктивными. Как говорят некоторые из них, если эти угрозы будут исполнены, это может привести к отвлечению ресурсов в условиях, которые исторически не были благоприятными для правящей партии», — отмечается в публикации. В ней приводится комментарий политического консультанта Республиканской партии, который специализируется на выборах в Сенат. По его мнению, «траты огромных объемов ресурсов на внутрипартийную борьбу» на промежуточных выборах являются «одной из самых разрушительных моделей поведения» и приводят к неудачам.