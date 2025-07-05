Состояние раненого при нападении полицейского из Нальчика крайне тяжелое

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние сотрудника Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии (КБР), который был ранен в результате нападения на наряд ДПС в Нальчике, остается крайне тяжелым. Накануне он получил множественные ранения, сообщили в Минздраве КБР.

«Врачи оценивают состояние полицейского, на которого вчера было совершено нападение в Нальчике, как крайне тяжелое. Он находится в Республиканской клинической больнице. Медики проводят противошоковую терапию и борются за его жизнь», — пояснили в министерстве.

Пострадавший в реанимации. Ему было нанесено больше 10 ножевых ранений. В Республиканской клинической больнице также добавили, что были проведены телемедицинские консультации с ведущими докторами, в том числе с Национальным медицинским исследовательским хирургическим институтом им. Вишневского.

Мэр Нальчика, Таймураз Ахохов, в своем телеграм-канале сообщил, что полицейскому 28 лет.

Накануне около 18:00 мск на пересечении улиц Ногмова и Ленина в Нальчике было совершено нападение на сотрудников ГАИ МВД по КБР. Полицейскими нападавший был ликвидирован. Один из сотрудников полиции получил ранения и доставлен в медицинское учреждение.