Состояние раненого при нападении полицейского из Нальчика крайне тяжелое
18:00 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Состояние сотрудника Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии (КБР), который был ранен в результате нападения на наряд ДПС в Нальчике, остается крайне тяжелым. Накануне он получил множественные ранения, сообщили в Минздраве КБР.
«Врачи оценивают состояние полицейского, на которого вчера было совершено нападение в Нальчике, как крайне тяжелое. Он находится в Республиканской клинической больнице. Медики проводят противошоковую терапию и борются за его жизнь», — пояснили в министерстве.
Пострадавший в реанимации. Ему было нанесено больше 10 ножевых ранений. В Республиканской клинической больнице также добавили, что были проведены телемедицинские консультации с ведущими докторами, в том числе с Национальным медицинским исследовательским хирургическим институтом им. Вишневского.
Мэр Нальчика, Таймураз Ахохов, в своем телеграм-канале сообщил, что полицейскому 28 лет.
Накануне около 18:00 мск на пересечении улиц Ногмова и Ленина в Нальчике было совершено нападение на сотрудников ГАИ МВД по КБР. Полицейскими нападавший был ликвидирован. Один из сотрудников полиции получил ранения и доставлен в медицинское учреждение.
НОВОСТИ
- 19:30 05.07.2025
- Американец Джозеф Татер находится в Праге и не планирует возвращаться в Москву
- 19:00 05.07.2025
- Паспорт гражданина РФ подлежит замене при изменении внешности его владельца — МВД
- 18:30 05.07.2025
- На торгпредство РФ в Швеции совершено нападение с использованием дрона
- 17:00 05.07.2025
- Лукашенко призвал не скрывать, как «прошлепали» начало Великой Отечественной войны
- 16:00 05.07.2025
- Ни в одной стране мира полиция не терпит такого давления как в Сербии — Вучич
- 15:00 05.07.2025
- Алиев не стремится к эскалации с РФ и хочет урегулировать конфликт — Эрдоган
- 14:00 05.07.2025
- Французская полиция начала прокалывать лодки с мигрантами — СМИ
- 13:00 05.07.2025
- Потери ВСУ за сутки составили свыше 1 265 военнослужащих — МО РФ
- 12:30 05.07.2025
- СК РФ установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году
- 12:00 05.07.2025
- За два часа уничтожены 12 украинских БПЛА над регионами РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать