БРИКС стал сообществом процветающих экономик — Лула да Силва
20:30 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
БРИКС все больше представляет собой сообщество тех стран, которые смогли добиться процветания своих экономик путем их динамичного развития. С такой оценкой выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«БРИКС является полюсом, объединяющим процветающие и динамичные экономики», — сказал бразильский лидер в ходе выступления на бизнес-форуме БРИКС в Рио-де-Жанейро.
По словам Лулы да Силвы, каждый член объединения может с пользой задействовать экономический опыт, который есть у партнеров по сообществу. «Столкнувшись с возрождением протекционизма, развивающиеся страны должны защищать многосторонний режим торговли, пытаться реформировать международную финансовую архитектуру. БРИКС остается гарантом многообещающего будущего», — подчеркнул президент.
Бизнес-форум БРИКС проходит в преддверии саммита сообщества 6–7 июля. Президент РФ Владимир Путин примет участие в работе саммита по видеосвязи. Российскую делегацию на месте возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
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