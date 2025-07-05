Американец Джозеф Татер находится в Праге и не планирует возвращаться в Москву
19:30 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданин США и Чехии Джозеф Татер, которого Мещанский суд освободил от уголовной ответственности за нападение на полицейского и отправил на принудительное лечение в московскую психиатрическую больницу, в настоящее время находится в Праге и обратно в Москву не собирается. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Татер покинул Россию, вылетев сначала в Стамбул, а оттуда в Чехию.
«По предварительным данным, Джозеф Татер покинул территорию РФ, вылетев из московского аэропорта Внуково в столицу Турецкой Республики более месяца назад. Уже из Стамбула американец направился в столицу Чехии, где в настоящее время проживает, так как помимо американского гражданства он имеет еще и чешское. Возвращаться обратно в Россию Татер не собирается», — сказал собеседник агентства.
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