Американец Джозеф Татер находится в Праге и не планирует возвращаться в Москву

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин США и Чехии Джозеф Татер, которого Мещанский суд освободил от уголовной ответственности за нападение на полицейского и отправил на принудительное лечение в московскую психиатрическую больницу, в настоящее время находится в Праге и обратно в Москву не собирается. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Татер покинул Россию, вылетев сначала в Стамбул, а оттуда в Чехию.

«По предварительным данным, Джозеф Татер покинул территорию РФ, вылетев из московского аэропорта Внуково в столицу Турецкой Республики более месяца назад. Уже из Стамбула американец направился в столицу Чехии, где в настоящее время проживает, так как помимо американского гражданства он имеет еще и чешское. Возвращаться обратно в Россию Татер не собирается», — сказал собеседник агентства.