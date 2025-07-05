0
0
0
НОВОСТИ

Американец Джозеф Татер находится в Праге и не планирует возвращаться в Москву

19:30 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин США и Чехии Джозеф Татер, которого Мещанский суд освободил от уголовной ответственности за нападение на полицейского и отправил на принудительное лечение в московскую психиатрическую больницу, в настоящее время находится в Праге и обратно в Москву не собирается. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Татер покинул Россию, вылетев сначала в Стамбул, а оттуда в Чехию.

«По предварительным данным, Джозеф Татер покинул территорию РФ, вылетев из московского аэропорта Внуково в столицу Турецкой Республики более месяца назад. Уже из Стамбула американец направился в столицу Чехии, где в настоящее время проживает, так как помимо американского гражданства он имеет еще и чешское. Возвращаться обратно в Россию Татер не собирается», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 05.07.2025
Паспорт гражданина РФ подлежит замене при изменении внешности его владельца — МВД
0
114
18:30 05.07.2025
На торгпредство РФ в Швеции совершено нападение с использованием дрона
0
166
18:00 05.07.2025
Состояние раненого при нападении полицейского из Нальчика крайне тяжелое
0
211
17:00 05.07.2025
Лукашенко призвал не скрывать, как «прошлепали» начало Великой Отечественной войны
0
348
16:00 05.07.2025
Ни в одной стране мира полиция не терпит такого давления как в Сербии — Вучич
0
361
15:00 05.07.2025
Алиев не стремится к эскалации с РФ и хочет урегулировать конфликт — Эрдоган
0
448
14:00 05.07.2025
Французская полиция начала прокалывать лодки с мигрантами — СМИ
0
540
13:00 05.07.2025
Потери ВСУ за сутки составили свыше 1 265 военнослужащих — МО РФ
0
488
12:30 05.07.2025
СК РФ установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году
0
574
12:00 05.07.2025
За два часа уничтожены 12 украинских БПЛА над регионами РФ
0
515

Возврат к списку