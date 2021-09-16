Сбер зачислил военнослужащим президентские выплаты по 15 тысяч рублей, дополнив их скидками и подарками экосистемы
16:54 16.09.2021
СберБанком зачислена единовременная выплата военнослужащим РФ, в том числе курсантам военных образовательных учреждений, в соответствии с Указами Президента РФ Владимира Путина № 502 и 503 от 31 августа 2021 года.
Также Сбер в дополнение к мерам господдержки подготовил для получателей выплат подарки и услуги от сервисов экосистемы, все клиенты, получившие госвыплаты, в течение 10 рабочих дней после зачисления денежных средств получают:
Подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль с онлайн-кинотеатром, бесплатной доставкой товаров для здоровья, музыкой, продуктами, бесплатной сотовой связью и другими скидками от Сбера (после окончания льготного периода стоимость использования подписки составит 199 рублей в месяц);
Промокоды на 1000 рублей на покупки в сервисе доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет и на 1000 рублей в мультикатегорийном маркетплейсе СберМегаМаркет. С их помощью можно оплатить до 35% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете при заказе на сумму свыше 2 тысяч рублей;
Промокод на 250 рублей в СБЕР ЕАПТЕКЕ при покупке на сумму от 1000 рублей.
Промокоды доступны после активации СберПрайм. Всем своим клиентам, получившим социальные единовременные президентские выплаты, Сбер предложил подарки и скидки на услуги и сервисы компаний экосистемы.
СберПрайм — единая подписка на комплекс сервисов и услуг, включающих музыку, онлайн-кинотеатр, такси, доставку еды, мобильную связь.
Ассортимент товаров в СберМаркете и СберМегаМаркете велик, он включает в себя одежду, продукты питания, технику и любые другие товары в разных категориях.
СБЕР ЕАПТЕКА включает в себя специализированную справочную систему поиска редких и распространенных лекарств онлайн удобный интернет-магазин медикаментов.
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