Австралия и США заявили о поддержке членства Тайваня в международных организациях

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралия и США намерены укреплять связи с Тайванем и поддержат его участие в международных организациях. Об этом сообщается в совместном заявлении глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, распространенном по итогам состоявшихся в четверг в Вашингтоне.

В документе отмечено, что Австралия и США признают "важную роль Тайваня в Индо-Тихоокеанском регионе и намерены укреплять связи с этой ведущей демократией и важнейшим партнером для обеих стран".

"Руководители подчеркнули, что поддержат значимое участие Тайваня в качестве члена в международных организациях, где государственность не является обязательным условием, и в качестве наблюдателя или гостя [в организациях], где государственность является необходимой. Соединенные Штаты и Австралия вновь заявляют о неизменной важности мирного урегулирования проблем, связанных с проливом, без применения угроз или принуждения ", - указано в заявлении.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.