Китай приветствует признание Россией Исламского Эмирата Афганистан — МИД КНР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти приветствуют признание Российской Федерацией Исламского Эмирата Афганистан. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Прежде всего Китай приветствует новый виток развития отношений между Россией и Афганистаном», — сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, как Пекин относится к тому, что Москва официально признала афганское правительство «Талибана».