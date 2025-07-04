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НОВОСТИ

Власти Грузии назвали ударом ножом в спину действия делегации с Украины на ПА ОБСЕ

12:05 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия украинской делегации на Парламентской ассамблее ОБСЕ, которая прошла в португальском Порту, являются ударом ножом в спину. Об этом сообщил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

ПА ОБСЕ в четверг приняла декларацию, в которую по инициативе американского конгрессмена Джо Уилсона и украинской делегации внесли поправки, призвав власти Грузии освободить якобы политических заключенных и провести новые парламентские выборы.

«После того, как Грузия, власти Грузии оказали поддержку украинскому народу, фактически они ударили ножом в спину грузинскую общественность, когда Украина, у которой самой экзистенциальные проблемы, [которая] находится в войне, находит время и выступает против грузинского народа. Это просто позорное поведение украинской делегации на ПА ОБСЕ», — сказал Папуашвили.

Спикер грузинского парламента напомнил украинцам, что Грузия официально поддержала более 600 резолюций и заявлений, связанных с Украиной. Одной из первых стала принимать украинских беженцев, открыла в школах для них украинское отделение. «А что мы видим в ответ? Они (украинская делегация — прим. ТАСС) бегают по коридорам для того, чтобы хоть как-то нанести ущерб грузинскому народу. Это ответ на ту дружбу, которую мы показываем украинскому народу?», — подчеркнул Папуашвили.

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