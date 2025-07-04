Власти Грузии назвали ударом ножом в спину действия делегации с Украины на ПА ОБСЕ
12:05 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия украинской делегации на Парламентской ассамблее ОБСЕ, которая прошла в португальском Порту, являются ударом ножом в спину. Об этом сообщил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
ПА ОБСЕ в четверг приняла декларацию, в которую по инициативе американского конгрессмена Джо Уилсона и украинской делегации внесли поправки, призвав власти Грузии освободить якобы политических заключенных и провести новые парламентские выборы.
«После того, как Грузия, власти Грузии оказали поддержку украинскому народу, фактически они ударили ножом в спину грузинскую общественность, когда Украина, у которой самой экзистенциальные проблемы, [которая] находится в войне, находит время и выступает против грузинского народа. Это просто позорное поведение украинской делегации на ПА ОБСЕ», — сказал Папуашвили.
Спикер грузинского парламента напомнил украинцам, что Грузия официально поддержала более 600 резолюций и заявлений, связанных с Украиной. Одной из первых стала принимать украинских беженцев, открыла в школах для них украинское отделение. «А что мы видим в ответ? Они (украинская делегация — прим. ТАСС) бегают по коридорам для того, чтобы хоть как-то нанести ущерб грузинскому народу. Это ответ на ту дружбу, которую мы показываем украинскому народу?», — подчеркнул Папуашвили.
НОВОСТИ
- 13:05 04.07.2025
- Доля безналичных платежей в России на сегодня достигла 86,7% — ЦБ
- 13:00 04.07.2025
- США прекратили поставки оружия Киеву по политическим мотивам, а не из-за дефицита — СМИ
- 12:32 04.07.2025
- Роспотребнадзор не фиксировал случаи оспы обезьян в РФ в этом году
- 12:20 04.07.2025
- Румыния не собирается отправлять войска на Украину — премьер страны
- 12:00 04.07.2025
- Объем ФНБ на 1 июля составил 13,09 трлн руб. — Минфин РФ
- 11:32 04.07.2025
- Попытки блокад в Белграде провалились, полиция обеспечит порядок — глава МВД Сербии
- 11:20 04.07.2025
- Свободному передвижению в Европе приходит конец — польский политик
- 11:05 04.07.2025
- Китай приветствует признание Россией Исламского Эмирата Афганистан — МИД КНР
- 11:00 04.07.2025
- Уиткофф хочет, чтобы с России сняли энергетические санкции — Politico
- 10:32 04.07.2025
- Премьер Британии стремительно теряет авторитет — The Economist
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать