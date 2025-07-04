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Саудовская Аравия сближается с Ираном после проведения Израилем военной операции — FT

10:20 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Саудовской Аравии взяли курс на сближение с Ираном после недавнего конфликта между Израилем и исламской республикой. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Государства Персидского залива сохранят свое сближение с Ираном. <…> Но это делает нормализацию отношений с Израилем менее вероятной, и подводит Саудовскую Аравию к более решительным действиям в отстаивании своих позиций по вопросу Палестины», — приводит издание слова источника.

Эксперты также разделяют эту точку зрения. Сотрудник Международного института стратегических исследований в Бахрейне Хасан Альхасан отметил, что «репутационные издержки для Саудовской Аравии при нормализации отношений с Израилем теперь будут намного выше». По словам другого эксперта, «победоносный Израиль 2025 года выглядит дестабилизирующим элементом политики во всем регионе».

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