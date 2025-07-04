Объем ФНБ на 1 июля составил 13,09 трлн руб. — Минфин РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля 2025 года составил 13,09 трлн руб., или 5,9% от прогнозируемого на 2025 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России.

Объем ФНБ эквивалентен $166,8 млрд. На 1 июня объем ФНБ составлял 11,7 трлн руб.

Объем ликвидных активов фонда на 1 июля составил 4,13 трлн руб. (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), что эквивалентно $52,6 млрд. Объем ликвидных активов фонда на 1 июня составлял 2,84 трлн руб.