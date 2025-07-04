Объем ФНБ на 1 июля составил 13,09 трлн руб. — Минфин РФ
12:00 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля 2025 года составил 13,09 трлн руб., или 5,9% от прогнозируемого на 2025 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России.
Объем ФНБ эквивалентен $166,8 млрд. На 1 июня объем ФНБ составлял 11,7 трлн руб.
Объем ликвидных активов фонда на 1 июля составил 4,13 трлн руб. (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), что эквивалентно $52,6 млрд. Объем ликвидных активов фонда на 1 июня составлял 2,84 трлн руб.
НОВОСТИ
- 13:05 04.07.2025
- Доля безналичных платежей в России на сегодня достигла 86,7% — ЦБ
- 13:00 04.07.2025
- США прекратили поставки оружия Киеву по политическим мотивам, а не из-за дефицита — СМИ
- 12:32 04.07.2025
- Роспотребнадзор не фиксировал случаи оспы обезьян в РФ в этом году
- 12:20 04.07.2025
- Румыния не собирается отправлять войска на Украину — премьер страны
- 12:05 04.07.2025
- Власти Грузии назвали ударом ножом в спину действия делегации с Украины на ПА ОБСЕ
- 11:32 04.07.2025
- Попытки блокад в Белграде провалились, полиция обеспечит порядок — глава МВД Сербии
- 11:20 04.07.2025
- Свободному передвижению в Европе приходит конец — польский политик
- 11:05 04.07.2025
- Китай приветствует признание Россией Исламского Эмирата Афганистан — МИД КНР
- 11:00 04.07.2025
- Уиткофф хочет, чтобы с России сняли энергетические санкции — Politico
- 10:32 04.07.2025
- Премьер Британии стремительно теряет авторитет — The Economist
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать