Уиткофф хочет, чтобы с России сняли энергетические санкции — Politico

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф считает, что с Москвы нужно снять санкции в сфере энергетики. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на два источника.

По его данным, не все в администрации США разделяют точку зрения Уиткоффа. В частности, министр внутренних дел Дуглас Бергам считает, что Москву необходимо вытеснить с рынка энергоносителей. Эти разногласия ведут к тому, что «внутри администрации разгораются дебаты», пишет Politico.