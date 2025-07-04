Уиткофф хочет, чтобы с России сняли энергетические санкции — Politico
11:00 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф считает, что с Москвы нужно снять санкции в сфере энергетики. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на два источника.
По его данным, не все в администрации США разделяют точку зрения Уиткоффа. В частности, министр внутренних дел Дуглас Бергам считает, что Москву необходимо вытеснить с рынка энергоносителей. Эти разногласия ведут к тому, что «внутри администрации разгораются дебаты», пишет Politico.
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