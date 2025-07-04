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НОВОСТИ

Роспотребнадзор не фиксировал случаи оспы обезьян в РФ в этом году

12:32 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали ни одного случая заболевания оспой обезьян (mpox) на территории России в текущем году, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

«В текущем году случаев оспы обезьян в России не зафиксировано», — говорится в сообщении.

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