Премьер Британии стремительно теряет авторитет — The Economist

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стремительно теряет авторитет в возглавляемой им Лейбористской партии. Об этом написал журнал The Economist в материале, посвященном году со дня прихода лейбористов к власти.

«Первый день рождения лейбористского правительства Великобритании, приходящийся на 4 июля, будет унылым праздником без торта», — пишет издание. Оно замечает, что правящая партия в опросах общественного мнения идет позади правопопулистской партии Reform UK, а ее обещания сократить огромные очереди в государственных больницах, найти решение острой проблемы нелегальной миграции и нехватки жилья далеки от воплощения в жизнь.

Но особенно положение главы правительства, замечает The Economist, пошатнулось после восстания, произошедшего на этой неделе в его собственной партии. 49 депутатов-лейбористов проголосовали против ключевого законопроекта Стармера по сокращению социальных выплат, заставив правительство отозвать его на доработку. «Премьер-министр никогда не выглядел более слабым», — замечает издание.

The Economist признает, что политическая ситуация в стране сейчас стабильнее, чем при консерваторах, когда за несколько лет сменилось несколько премьер-министров. Журнал также отмечает усилия Стармера на международной арене — укрепление отношений с ЕС, сглаживание острых углов с администрацией президента США Дональда Трампа, поддержку Украины и вклад в укрепление НАТО.