Попытки блокад в Белграде провалились, полиция обеспечит порядок — глава МВД Сербии

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что утренние попытки протестующих перекрыть движение на ключевых участках Белграда были своевременно предотвращены и полиция продолжит обеспечивать нормальное функционирование города.

По словам министра, участники акций трижды пытались заблокировать съезд с одного из крупнейших мостов, а также другие стратегически важные направления, однако все такие действия были пресечены без применения избыточной силы. «Сербия — это серьезное государство, и жизнь в городе должна функционировать нормально. Белград — это город-миллионник, и мы не можем позволить, чтобы 925 человек блокировали жизненно важные артерии столицы», — отметил Дачич в эфире телеканала Pink.

«Полиция при осуществлении своих полномочий действует в рамках закона. У нее есть предусмотренные механизмы воздействия. Одно из средств принуждения — это физическая сила. Без дубинок, химических средств, электрошокеров или водометов. В основном используется метод вытеснения. Просто подходят и начинают движение. Обычно люди сами разбегаются, когда видят полицию», — подчеркнул он.

Дачич также сообщил о попытке протестующих проникнуть на территорию нефтеперерабатывающего завода компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») в ночь на пятницу. По его словам, полиция сохраняет полную готовность и располагает достаточными силами и ресурсами для охраны общественного порядка.

Министр поблагодарил сотрудников МВД, задействованных в охране правопорядка, и отметил, что полиция не является политической структурой, а служит интересам всех граждан.

Минувшей ночью сотрудники МВД продолжили мероприятия по контролю и пресечению нарушений, связанных с действиями протестующих. Как сообщили в ведомстве, в ряде городов были зафиксированы отдельные инциденты, в том числе в Белграде. В этих случаях полиция действовала в рамках закона, задерживая нарушителей за несоблюдение общественного порядка и совершение противоправных деяний. По данным министерства, всего была установлена личность 636 человек, 19 из них были доставлены в отделения полиции. Большинство — за административные правонарушения, трое — по подозрению в совершении уголовных преступлений. Также сообщается, что в ходе столкновений пострадал один сотрудник полиции.