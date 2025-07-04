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Свободному передвижению в Европе приходит конец — польский политик

11:20 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свободное передвижение внутри Европы больше не будет гарантировано всем. С таким заявлением выступил лидер польского ультраправого объединения «Конфедерация» и вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Кшиштоф Босак.

«Мы движемся в направлении того, что идеализму мира без границ приходит конец. Шенген останется для людей с паспортами стран ЕС», — заявил Босак в эфире радиостанции RMF24. «Шенгенская зона постепенно движется к фрагментации», — добавил он, пояснив, что миграционное давление на Европу не перестанет снижаться.

Польша с 7 июля вводит временный погранконтроль на границах с Германией и Литвой в целях противодействия нелегальной миграции. В свою очередь Берлин ввел аналогичные меры в отношении всех своих соседей в сентябре 2024 года.

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