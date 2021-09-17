США должны взять на себя ответственность за восстановление Афганистана - глава МИД КНР
09:32 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты должны взять на себя ответственность за восстановление Афганистана, оказать ему экономическую и гуманитарную помощь. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе четырехсторонней встречи с главами МИД РФ, Ирана и Пакистана на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.
"Поспешный вывод войск США и их союзников привел к возникновению новых проблем в Афганистане", - приводит его слова в пятницу сайт МИД КНР. Как указал Ван И, формирование новой политической структуры Афганистана еще не закончено, этнические и религиозные конфликты носят сложный характер, высоки риски локальных конфликтов, существуют проблемы обеспечения благосостояния населения, а также неопределенность будущего развития.
"США должны выполнять взятые на себя обязательства, - заявил Ван И. - Четыре страны [Китай, Россия, Иран, Пакистан] должны вместе с другими странами с аналогичными взглядами побудить США усвоить урок, взять на себя ответственность за восстановление Афганистана, оказать ему экономическую и гуманитарную помощь". "Нельзя просто снять с себя ответственность и умыть руки", - добавил он.
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