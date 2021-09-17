Быстрый рост необеспеченного потребкредитования разгоняет инфляцию в РФ - глава ЦБ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Быстрый рост необеспеченного потребительского кредитования разгоняет инфляцию в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на XVIII Международном банковском форуме "Банки России - XXI век".

"Быстрый рост необеспеченного потребительского кредитования разгоняет инфляцию. И более того - эти темпы роста нас волнуют и с точки зрения социальной и финансовой стабильности. /…/ В случае негативного развития ситуации одновременное ухудшение качества портфеля произойдет у всех (банков - прим. ТАСС)", - сказала она.