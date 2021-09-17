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МИД России назвал освободительным походом введение советских войск в Польшу в сентябре 1939 года

13:32 17.09.2021 Источник: Эхо Москвы

МИД России назвал освободительным походом вторжение советских войск на территорию Польши 17 сентября 1939 года. Красная армия не позволила Вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат ликованием, — говорится в информационном сообщении на официальной странице МИДа в социальных сетях.

МИД отмечает также, что в научном сообществе и СМИ, особенно зарубежных, это событие трактуется неоднозначно: «Транслируется откровенно пропагандистские тезисы с целью представить СССР как агрессора наравне с гитлеровской Германией».  Эхо Москвы

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