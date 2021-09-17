МИД России назвал освободительным походом введение советских войск в Польшу в сентябре 1939 года
13:32 17.09.2021 Источник: Эхо Москвы
МИД России назвал освободительным походом вторжение советских войск на территорию Польши 17 сентября 1939 года. Красная армия не позволила Вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат ликованием, — говорится в информационном сообщении на официальной странице МИДа в социальных сетях.
МИД отмечает также, что в научном сообществе и СМИ, особенно зарубежных, это событие трактуется неоднозначно: «Транслируется откровенно пропагандистские тезисы с целью представить СССР как агрессора наравне с гитлеровской Германией». Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 15:00 17.09.2021
- Двое убиты и двое получили ранения в результате нападения с ножом в Нидерландах
- 14:32 17.09.2021
- Подозреваемый в убийстве семьи и нападении на полицейского в Воронежской области задержан
- 14:27 17.09.2021
- Собянин открыл монумент в честь подвига медработников в борьбе с COVID-19
- 14:12 17.09.2021
- Правительство талибов не является репрезентативным, но работать с ним нужно - Путин
- 14:00 17.09.2021
- Запасов газа в России хватит более чем на 100 лет - Миллер
- 13:20 17.09.2021
- Сейм Латвии намерен запретить самоуправлениям заключать договоры о сотрудничестве с РФ
- 13:05 17.09.2021
- Вашингтон и Москва согласовывают возможность приезда в Россию Виктории Нуланд - СМИ
- 13:00 17.09.2021
- Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн - Песков
- 12:35 17.09.2021
- Владимир Жириновский проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
- 12:32 17.09.2021
- Быстрый рост необеспеченного потребкредитования разгоняет инфляцию в РФ - глава ЦБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать