Байдет предложил Макрону обсудить вопрос с подлодками
13:30 19.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проблемы, вызванная отказом Австралии от закупки французских подлодок, будут обсуждены в ближайшие дни президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, выступая в эфире телеканала Бэ-эф-эм.
"Президент Байден обратился к президенту Макрону с предложением обсудить ситуацию. Разговор состоится в самые ближайшие дни", - сказал представитель правительства.
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