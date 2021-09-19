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Данные по явке на выборах в Госдуму на середину дня 19, 2021

15:12 19.09.2021 Источник: Интерфакс

Явка российских избирателей на выборах депутатов Госдумы на середину третьего дня голосования составила 40,49%.

"Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва (явка) - 40,49%", - такие данные опубликованы на экране в информационном центре ЦИК РФ.

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