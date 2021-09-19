Данные по явке на выборах в Госдуму на середину дня 19, 2021
15:12 19.09.2021 Источник: Интерфакс
Явка российских избирателей на выборах депутатов Госдумы на середину третьего дня голосования составила 40,49%.
"Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва (явка) - 40,49%", - такие данные опубликованы на экране в информационном центре ЦИК РФ.
НОВОСТИ
- 15:10 19.09.2021
- На Дальнем Востоке завершился процесс голосования на выборах
- 14:21 19.09.2021
- Собянин анонсировал скорое открытие нескольких новых объектов на ВДНХ
- 14:15 19.09.2021
- Общественный штаб: Нарушений во время голосования не зафиксировано
- 13:51 19.09.2021
- В Московской области организованы мобильные пункты голосования
- 13:47 19.09.2021
- В Москве число голосующих на дому меньше, чем на голосовании по поправкам к Конституции
- 13:47 19.09.2021
- Памфилова дала поручение уволить главу ТИК Ставрополья
- 13:43 19.09.2021
- Общественный штаб: Второй день выборов в Москве прошел без серьезных нарушений
- 13:30 19.09.2021
- Байдет предложил Макрону обсудить вопрос с подлодками
- 13:00 19.09.2021
- Памфилова озвучила официальную информацию по фактам вброса на выборах
- 12:35 19.09.2021
- Глава ЦИК сообщила, сколько международных наблюдателей прибыли на выборы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать