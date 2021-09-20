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Байдену пришлось объясняться перед Путиным за свои слова об "убийце" - журналист

21:20 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден вынужден был объяснять российскому лидеру Владимиру Путину, что его слова об "убийце" были непреднамеренными. Об этом рассказал в своей новой книге "Опасность" (Peril) американский журналист Боб Вудворд.

Фрагмент книги, которая выходит в продажу во вторник, привел в понедельник телеканал Эй-би-си. Так, согласно этому фрагменту, во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшего 13 апреля, Путин поднял вопрос о высказывании американского коллеги в вышедшем ранее интервью Эй-би-си.

Байден же, как сообщается, ответил Путину, что его слова "не были чем-то преднамеренным". "Мне был задан вопрос. Я дал ответ. Интервью было посвящено совсем другой теме", - объяснил Байден. После этого американский президент, согласно данным Вудворда, предложил провести встречу на высшем уровне.

По итогам саммита, который провел в Женеве в июне, Путин рассказал, что Байден объяснял ему в разговоре свои слова и пояснения главу российского государства устроили.

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