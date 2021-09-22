Заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста в 36 субъектах РФ - Попова

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пороговый уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в настоящее время превышен в 61 субъекте РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Растут и сезонные вирусные заболевания, и сегодня у нас в 61 субъекте - это достаточно много - превышен пороговый уровень острых респираторных инфекций", - сообщила она в интервью в программе "Поздняков" на НТВ, вышедшем в среду.

Она также сообщила, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России растет в 36 регионах.

"Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25 и теперь 36 субъектов в фазе роста (заболеваемости коронавирусом - прим. ТАСС)".