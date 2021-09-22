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НОВОСТИ

В России выросло производство пива и сигарет

20:40 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство пива, кроме отходов пивоварения, в России в январе - августе 2021 г. выросло на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г. и составило 567 млн дал. Об этом говорится в материалах Росстата.

Производство сигарет за этот период выросло на 4,3%, до 164 млрд шт.

По данным статистики, производство пива в августе 2021 г. выросло на 7,1% по сравнению с показателем за август 2020 г. и снизилось на 11,4% по сравнению с показателем за июль 2021 г., составив 78,7 млн дал. Производство сигарет в августе 2021 г. выросло на 5,4% по сравнению с данными за август 2020 г. и на 11% по сравнению с данными за июль 2021 г.

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