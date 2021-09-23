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Приостановлен выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак» - СМИ

09:20 23.09.2021 Источник: Коммерсант.ru

Как выяснил “Ъ”, выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, приостановлен на несколько месяцев. Разработчик препарата центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. В результате вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, пришлось отложить ее массовое производство до конца осени.

«КовиВак», как и «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор», еще долго не станут массовыми, полагают эксперты, до 95% потребностей в вакцинации будут закрываться «Спутником V» и «Спутником Лайт».

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