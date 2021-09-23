Роскосмос объявил тендер на сумму более 1 млрд рублей по пилотируемым полетам на Луну
16:12 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскосмос вложит более 1,7 млрд рублей в проведение научно-исследовательских работ (НИР) для реализации пилотируемых полетов на Луну. Заявка на проведение исследований опубликована на официальном сайте государственных закупок.
"Наименование объекта закупки - прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022-2025 годов", - отмечено на сайте.
Как уточняется в заявке, начальная цена исследований равна 1 734 764 300 рублей. В 2022 году на НИР планируется планируется потратить более 399 млн рублей, в 2023 году - более 400 млн рублей, в 2024 году - около 421 млн рублей и в 2025 году размер финансирования работ составит более 500 млн рублей.
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