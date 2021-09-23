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ВС Якутии отказал в удовлетворении жалобы защиты Александра Габышева на его принудительное лечение

17:00 23.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Верховный Суд Якутии в полном объёме отказал в удовлетворении жалобы защиты Александра Габышева, называющего себя шаманом, на его принудительное лечение с интенсивным наблюдением. Теперь Габышев отправится в стационар, а защита будет продолжать добиваться отмены этого решения. Об этом «Эху Москвы» сообщил его адвокат Алексей Прянишников. Он добавил, что в таких учреждениях, в одно из которых направят Габышева, содержат убийц, маньяков и педофилов, что, по мнению адвоката, совершенно не соотносится с вменяемыми Габышеву преступлениями.

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