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Лауреаты Нобелевской премии в этом году из-за пандемии получат награды в своих странах

17:12 23.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Лауреаты Нобелевской премии получат награды в конце этого года в своих странах из-за ситуации с коронавирусом, сообщили сегодня организаторы. На церемонию в Стокгольме смогут попасть представители местной аудитории, а судьба мероприятия в Осло пока неизвестна. Вручение премии намечено на 10 декабря. Некоторые мероприятия Нобелевской недели пройдут в онлайн-формате. Эхо Москвы

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