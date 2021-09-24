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Нахождение войск США в Сирии незаконно, они должны покинуть страну - глава МИД республики

13:05 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США обязаны вывести свои военные подразделения из Сирии, в противном случае они "закончат, как в Афганистане". Об этом заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы и Россия полагаем, что присутствие американских войск в Сирии является незаконным и они должны уйти как можно скорее. Если они этого не сделают, то закончат, как в Афганистане или в любой другой стране", - сказал Микдад.

Летом 2014 года в северных и западных районах Ирака, а также в северной Сирии началось широкое наступление боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). С 23 сентября того же года ВВС США наносят несогласованные с официальным Дамаском удары по позициям боевиков ИГ. Официальное объявление вывода войск США из Сирии было озвучено в декабре 2018 года, однако через два года американская администрация приняла решение оставить свои подразделения в стране. По информации газеты "Политико", в Сирии остается порядка 900 американских военнослужащих.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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