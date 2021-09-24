Планов посетить Гран-При России "Формулы 1" у Путина нет - Песков

22:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не планирует посещать гонку "Формулы-1" в Сочи в воскресенье, 26 сентября. Об этом ТАСС сообщил его пресс- секретарь Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли у Путина такие планы.