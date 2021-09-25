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НОВОСТИ

Канада освободила финдиректора Huawei

08:30 25.09.2021 Источник: Русская служба Би-би-си

Канадские власти в результате трехсторонней сделки между США, Китаем и Канадой отпустили задержанного три года назад финансового директора китайской корпорации Huawei, а Китай освободил двух обвиненных в шпионаже канадцев.

Канадские бизнесмены Майкл Спейвор и Майкл Ковриг были арестованы в Китае и обвинены в шпионаже в конце 2018 года, вскоре после того как канадские власти по запросу американцев задержали финансового директора телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании Жень Чженфэя.

При этом китайские власти отвергали многочисленные обвинения в том, что просто взяли канадцев в заложники для торга за Мэн, но в пятницу, как объявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отпустили их одновременно с освобождением Мэн в Канаде.

Когда в Европе была ночь на субботу, Мэн Ваньчжоу и два канадца уже летели в противоположных направлениях домой.

Освобождение финансового директора Huawei стало результатом сделки, заключенной после долгих переговоров китайских и американских дипломатов.  Русская служба Би-би-си

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