Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский и турецкий сухогрузы "Русич-10" и "Тахсин Имамоглу" столкнулись в субботу в проливе Босфор, сообщили в береговой охране в Турции.

"В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны", - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, по данным береговой службы, ранее в субботу произошел еще один инцидент с участием российского судна. "Следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз "Волжский-40" на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном, после чего буксиры береговой охраны отбуксировали сухогруз к месту якорной стоянки Ахыркапы", - добавили в ведомстве.

