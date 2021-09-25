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Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре

10:30 25.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский и турецкий сухогрузы "Русич-10" и "Тахсин Имамоглу" столкнулись в субботу в проливе Босфор, сообщили в береговой охране в Турции.

"В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны", - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, по данным береговой службы, ранее в субботу произошел еще один инцидент с участием российского судна. "Следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз "Волжский-40" на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном, после чего буксиры береговой охраны отбуксировали сухогруз к месту якорной стоянки Ахыркапы", - добавили в ведомстве.

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