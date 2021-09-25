В России вновь выявили более 22 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки
12:00 25.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 041, до 7 398 415. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%. В России выявили более 22 тысяч заразившихся впервые с 14 августа, следует из данных штаба.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 325. Всего уже выздоровели 6 590 933 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 822 против 828 днем ранее, до 203 095. Число смертей превышает 800 пятый день подряд, в последний раз такое фиксировалось в середине августа. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,75%, следует из данных штаба.
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