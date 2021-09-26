Вопросы стратегического планирования будут обсуждаться на Совбезе РФ в понедельник
15:25 26.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник, 27 сентября, заседание Совета безопасности РФ, на котором планируется обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Отдельное внимание будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения национальной безопасности и социально- экономического развития страны", - говорится в сообщении.
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