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Вопросы стратегического планирования будут обсуждаться на Совбезе РФ в понедельник

15:25 26.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник, 27 сентября, заседание Совета безопасности РФ, на котором планируется обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Отдельное внимание будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения национальной безопасности и социально- экономического развития страны", - говорится в сообщении.

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