Новую программу расселения аварийного жилья планируется выполнить за 5-6 лет - Фонд ЖКХ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аварийное жилье, признанное таковым в 2017-2020 годах, планируется расселить в РФ за 5-6 лет, однако возможно ускоренное выполнение новой программы, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора Фонд содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

"С учетом того, что объем аварийного жилья по новой программе расселения сопоставим с объемом по действующей, то сроки выполнения должны быть соответствующими. Действующая программа рассчитана на 2019-2024 годы. То есть 5-6 лет", - сказал Рурин, отвечая на вопрос о том, за какой срок удастся выполнить новую программу расселения аварийного жилья.

При этом первый заместитель гендиректора Фонда ЖКХ подчеркнул, что существует техническая возможность ускорения новой программы. "Это очень сильно зависит как от механизмов реализации программы, так и от графика финансирования", - пояснил он.

Рурин напомнил, что действующую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, планируется выполнить раньше запланированного срока. "Мы идем темпами, превышающими плановые, активно развиваем механизм ускоренного финансирования регионов. Правительство России идет нам навстречу, выделяя дополнительные деньги, то есть сдвигая финансирование влево. Соответственно, у нас все больше регионов идет по ускоренной программе", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что большинство регионов России завершит текущую программу расселения аварийного жилья в 2023 году, отдельные регионы с очень большими объемами аварийного фонда - в 2024 году.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. метров. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она затронет около 1 млн россиян.