Средняя продолжительность жизни в развитых странах снизилась из-за COVID-19 - исследование
11:32 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пандемия коронавируса привела к самому сильному падению средней продолжительности жизни в развитых странах со времени Второй мировой войны, сведя на нет многолетние усилия по снижению смертности. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета в исследовании, проведенном в 29 странах, в том числе в США и большинстве стран Европы, сообщает в понедельник газета "Файнэншл таймс".
При этом у мужчин в большинстве стран продолжительность жизни снизилась больше, чем у женщин. Наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни отмечено среди мужчин в Соединенных Штатах: там она сократилась на 2,2 года по сравнению с 2019-м. В следующей за США Литвой этот показатель для мужчин составил 1,7 года.
Подобное значительное снижение продолжительности жизни в США отчасти, по мнению исследователей, можно объяснить заметным увеличением смертности среди людей трудоспособного возраста. В то же время в Европе на это влияет рост смертности людей старше 60 лет.
"Для таких западноевропейских стран, как Испания, Великобритания, Италия, Бельгия, в последний раз подобное значительное снижение ожидаемой продолжительности жизни при рождении наблюдалось за один год только во время Второй мировой войны", - заявил один из соавторов исследования Хосе Мануэль Абурто.
У женщин в восьми странах и мужчин в 11 государствах ожидаемая продолжительность жизни сократилась более чем на год, а в целом в 22 странах данный показатель снизился более чем на полгода. Этим странам в последние десятилетия потребовалось, по словам Абурто, "в среднем 5,6 года, чтобы добиться увеличения продолжительности жизни на год". Эти достижения "были сведены на нет в течение 2020 года из-за COVID-19", - сказал исследователь.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 231,6 млн человек, более 4,7 млн умерли.
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