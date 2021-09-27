В России должна быть только одна должность президента - Песков
16:12 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин с пониманием относится к специфике регионов, где глава субъекта РФ имеет статус президента, но в перспективе в этом вопросе желательно прийти к единообразию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что "в России должна быть только одна должность президента".
"Конечно, позиция скорее в пользу того, чтобы здесь было все упорядочено. Должность президента в стране должна быть одна. Но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, - сказал Песков, пояснив, что речь идет, в частности, о Татарстане. - Президент с пониманием относится к этой специфике, но, с другой стороны, будущее покажет, насколько все-таки возможна перспектива того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю".
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