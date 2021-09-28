Судимым хотят запретить работать таксистами
14:32 28.09.2021 Источник: Коммерсант.ru
НОВОСТИ
- 15:32 28.09.2021
- Новый ректор Кабульского университета запретил женщинам учиться в вузе
- 15:12 28.09.2021
- В Перми учитель заставил первоклассников совершать намаз - СМИ
- 15:00 28.09.2021
- Повышение пенсий в РФ продолжится, деньги на индексацию заложены в проект бюджета - Путин
- 14:33 28.09.2021
- Сбербанк помог казне
- 14:33 28.09.2021
- 29 школ Барнаула подключили сервис Сбера «Ладошки»
- 14:18 28.09.2021
- Собянин присвоил статус технопарка двум предприятиям ГК «Ростех»
- 14:12 28.09.2021
- Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии
- 14:00 28.09.2021
- Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии "Форбс"
- 13:57 28.09.2021
- Война Азербайджана в Карабахе – освободительная, уверен представитель Бакинской епархии РПЦ Константин Поминов
- 13:47 28.09.2021
- Проект School InstaVoice поможет московским школьникам подготовиться к ЕГЭ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать