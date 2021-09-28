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НОВОСТИ

Судимым хотят запретить работать таксистами

14:32 28.09.2021 Источник: Коммерсант.ru

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, запрещающих гражданам с непогашенной судимостью работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками. Запрет будет касаться людей с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Для исполнения закона предлагается внести соответствующую статью в Трудовой кодекс.  Коммерсантъ

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