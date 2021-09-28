Новый ректор Кабульского университета запретил женщинам учиться в вузе
15:32 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Назначенный радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) новый ректор Кабульского университета объявил, что женщинам теперь запрещено преподавать или учиться в этом учреждении, пока не будет установлен "настоящий исламский порядок". Об этом сообщает во вторник пакистанский телеканал "Адж-ТВ".
"Я передаю вам свои слова как ректор Кабульского университета. До тех пор пока реальная исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университеты или работать там. Сначала ислам!" - цитирует телеканал ректора Мухаммада Ашрафа Гайрата.
Эта политика главного вуза Афганистана согласуется с прежними правилами, установленными "Талибаном" в период пребывания у власти с 1996 по 2001 год, в соответствии с которым женщин не пускали в общественные места без сопровождения родственника-мужчины, били за неповиновение и не допускали к образованию.
Ранее в этом месяце новое правительство объявило, что студентки в Афганистане могут учиться в университетах, но отдельно от студентов-мужчин и с ношением "мусульманской одежды для женщин".
Мухаммад Ашраф Гайрат возглавил крупнейший Кабульский университет 22 сентября, сменив на этом посту профессора Мохаммада Османа Бабури, который был снят с должности талибами. Ранее представители "Талибана" заявляли, что все достижения афганского образования будут сохранены, пообещав также выстроить "образовательную систему, которая не будет иметь аналогов во всей Азии".
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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