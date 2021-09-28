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НОВОСТИ

Нефть останется наиболее востребованным топливом в мире до 2045 года - ОПЕК

16:12 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефть останется самым потребляемым видом топлива в долгосрочном периоде, несмотря на рост доли возобновляемых источников энергии, хотя ее доля в мировой потреблении и снизится. Такой вывод следует из опубликованного сегодня долгосрочного прогноза ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

По данным доклада, в 2020 году на долю нефти приходилось 30% мирового потребления энергоносителей. К 2025 году она вырастет до 31% на фоне восстановления спроса после пандемии. Однако после этого спрос на нефть столкнется с вызовами со стороны альтернативных источников энергии, что приведет к сокращению доли нефти в мировом энергобалансе до 28%.

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