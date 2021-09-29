Полиция ищет жителя Вологодской области, который застрелил женщину и скрылся с оружием

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции Вологодской области ищут 55-летнего жителя поселка Вохтога Грязовецкого района, который во вторник застрелил из ружья 40-летнюю местную жительницу, ранил своего 26-летнего сына, а затем скрылся с оружием, говорится в сообщении пресс- службы УМВД по области.

"Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого в совершении тяжкого преступления. В поисковых мероприятиях задействован личный состав Грязовецкого отдела, сотрудники полиции сопредельных районов, подключен личный состав управления уголовного розыска УМВД России по Вологодской области", - говорится в сообщении.

Распространены приметы подозреваемого мужчины. На вид ему около 55 лет, рост около 190 см, крепкого телосложения, был одет в джинсовую синюю куртку, темные синие джинсы, на голове бежевая кепка, носит очки, слегка затемненные. Подозреваемый может быть вооружен.

По информации следственного управления СК РФ по области, во вторник днем на одной из улиц Вохтоги обнаружили тело местной жительницы (1980 г. р.) со смертельным огнестрельным ранением головы. Позднее в квартире одного из домов обнаружили местного жителя (1995 г. р.) с огнестрельным ранением. Мужчину госпитализировали, он смог пояснить, что к нему домой с оружием пришел его отец - местный житель 1967 года рождения - выстрелил в упор, а после скрылся в неизвестном направлении. Стражи порядка искали машину, на которой мог уехать подозреваемый, перекрывали трассы. Предварительно установлено, что злоумышленник выехал из Вохтоги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.