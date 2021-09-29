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В Москве подведи итоги «Утиной переписи»

13:47 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подведены итоги летнего учета водоплавающих птиц, по подсчетам специалистов ГПБУ «Мосприрода» этим летом на столичных территориях появилось более 1,1 тысячи птенцов - сообщила пресс-служба московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В сообщении отмечается, что «Учет выводков водоплавающих птиц прошел летом на природных территориях. Специалисты ГПБУ «Мосприрода» комплекса городского хозяйства подвели итоги летней переписи утят. На природных территориях все лето проходили летние учеты выводков водоплавающих птиц «Летняя утиная перепись - 2021». Летом на природных территориях в 223 выводках появилось 1 тыс. 189 птенцов. Среди них кряква - 173 выводка и 964 утенка, огари - 16 выводков и 102 утенка, камышница - 15 выводков и 52 утенка, и другие».

В этом году потомство появились у птиц, занесенных в Красную книгу Москвы, среди которых крачка, сизая и озерная чайки.

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