Вслед за ВТБ банки стали повышать ставки

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Сбербанк повысил ставки по ипотеке с 1 октября на 0,4 п.п., по рефинансированию - на 0,3 п.п. Первыми – еще в августе – процентные ставки по таким кредитам повысил банк ВТБ, и тоже на 0,4 п.п. Застройщики не исключают, что тенденцию продолжат и другие кредитные организации - сообщает МК.

Банк России на последнем заседании принял решение в очередной раз повысить ключевую ставку по ипотеке. По мнению экспертов рынка жилья, это спровоцировало последовательное повышение ипотечных ставок банками. Так, в середине августа, не дожидаясь очередного роста ключевой один из лидеров рынка, а именно банк ВТБ поднял «процент» на 0,4%. После того как Цетробанк установил значение 6,75%, на повышение решился и Сбербанк. Банк оставил без повышения ставки на льготную ипотеку, нецелевой кредит под залог недвижимости и на ипотеку на строительство жилого дом. Кроме того, в тот же день кредитная организация снизила ставки по программе «Дальневосточная ипотека» с 0,9% до 0,1%. Все данные есть на сайте банка.

Ипотека по-прежнему остается одним из главных инструментов для приобретения квартиры, отмечает Антон Чудиновских, коммерческий директор ГК «Ферро строй». Но по его мнению, важную роль играет то, что банки не повышают ставки по программам господдержки, у людей сохраняется возможность купить жилье по сниженной ставке, также сохраняются совместные программы с застройщиками.

«Относительно прогнозов, пока они умеренные, рынок продолжит стабилизацию, хотя до конца года мы еще увидим небольшой рост ипотечных ставок на рынке и от других игроков, а также рост цен на жилье. Всплеск спроса можно будет ожидать в ноябре, когда застройщики традиционно выведут на рынок новые акции и скидки, но он будет небольшим. Окончательное восстановление предвидится только во втором-третьем квартале 2022 года», — прогнозирует Чудиновских.

Александр Гуторов, коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент», полагает, что ставки по ипотеке достигнут 9% к концу года целом по рынку. Рост ставок связан с конъюктурой рынка: инфляция, повлекшая за собой повышение ключевой ставки, падение доходов населения и другие факторы, которые оказывают давление на принятие банками решения о повышении.

«Но несмотря на рост ставок, ипотека по-прежнему остается основным инструментом, который позволяет купить квартиру, — соглашается эксперт. - Это в первую очередь связано с программами субсидирования, как государственными (программа льготной ипотеки, а также "Семейная ипотека), так и с частными (совместные программы субсидирования ставок по ипотеке застройщиков и банков)».

В целом увеличение ставок по ипотеке, продолжает Гуторов, которое ожидается до конца года, может продолжиться и в первой половине 2022 года, но к концу следующего года ситуация стабилизируется, и уже в 2023 году можно ожидать стремительного снижения ставок.