Из-за коронавируса в МГУ веден смешанный формат обучения - ректор
16:20 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ректор напомнил, что вуз может перейти на удаленку в том случае, если главный санитарный врач даст соответствующее предписание. "Пока такого предписания нет, идет смешанный формат, то есть большие лекции читаются в дистанционном режиме, а группы все [занимаются] очно. Будем смотреть за развитием ситуации. Пока растет число [заражений]", - сказал Садовничий.
Ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ ТАСС сообщили, что вузы сами принимают решение о переходе на удаленку с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте на основании решений органов исполнительной власти регионов и Роспотребнадзора.
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