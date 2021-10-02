Из-за коронавируса в МГУ веден смешанный формат обучения - ректор

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Занятия в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова из-за ковида проходят в смешанном формате, заявил ТАСС в субботу ректор вуза Виктор Садовничий.



Ректор напомнил, что вуз может перейти на удаленку в том случае, если главный санитарный врач даст соответствующее предписание. "Пока такого предписания нет, идет смешанный формат, то есть большие лекции читаются в дистанционном режиме, а группы все [занимаются] очно. Будем смотреть за развитием ситуации. Пока растет число [заражений]", - сказал Садовничий.



Ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ ТАСС сообщили, что вузы сами принимают решение о переходе на удаленку с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте на основании решений органов исполнительной власти регионов и Роспотребнадзора.



