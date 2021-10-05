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Суд повторно арестовал врачей Элину Сушкевич и Елену Белую по делу о гибели ребенка

10:20 05.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Московский облсуд повторно арестовал врачей Элину Сушкевич и Елену Белую по делу о гибели недоношенного ребенка. Их отправили в СИЗО до 4 января 2022-го, адвокаты обещают обжаловать меру пресечения.

Врачей уже судили в Калининграде и оправдали. Следствие пыталось доказать, что в 2018-м те намеренно ввели недоношенному младенцу смертельный препарат, чтобы не тратить дорогостоящие лекарства и не рисковать ухудшением показателей, если выходить ребенка не удастся – а затем записали его как мертворожденного.

Присяжные посчитали, что вина не доказана. После этого оправдательный приговор отменили, а врачей перевели из Калининграда в Подмосковье, в другой суд.  Эхо Москвы

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