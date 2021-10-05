Высокая смертность от ковида в РФ связана с недостаточным уровнем вакцинации - Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокий уровень смертности от ковида в РФ вызывает обеспокоенность в Кремле. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, связав причину такой ситуации с недостаточным уровнем вакцинирования населения.

"Действительно, цифры (текущие показатели смертности от ковида - прим. ТАСС) очень плохие, это вызывает обеспокоенность. А главная причина - это недостаточный уровень вакцинированности", - сказал Песков.

Он пояснил, что "вирус становится злее, а уровень вакцинированности недостаточен". По словам Пескова, "как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку".