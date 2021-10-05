Акции "Роснефти" подорожали до рекордного значения
17:44 05.10.2021
Ценные бумаги «Роснефти» на Московской бирже побили исторический рекорд стоимости и торговались по 654,15 рублей за штуку. Предыдущий максимум зафиксировался 28 сентября, когда акции стоили 639,9 руб. за бумагу. Всего за месяц акции «Роснефти» на Мосбирже подорожали более чем на 17%, а на открытии торгов во вторник их стоимость увеличилась почти на 3,15%. На Лондонской фондовой бирже ценные бумаги «Роснефти» также бьют рекорды - во вторник стоимость они также подорожали на 3,4%, цена составила 8,87 долл за штуку
«С декабря 2017 года, когда была утверждена фундаментальная стратегия «Роснефти» до 2022 года, стоимость ее акций выросла более чем в 2,2 раза, - говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. - Важным фактором роста акций «Роснефти» в настоящее время является конъюнктура рынка. Ожидания холодной зимы и дефицит газа на рынке способствуют росту цен на нефть. И главным выгодоприобретателем от этого может стать «Роснефть». Кроме того, перспективы роста акций компании связаны с ее флагманским проектом «Восток Ойл», который еще не учтен в стоимости ее котировок».
Сейчас «Роснефть» обгоняет по капитализации британскую BP более чем на 2,5 млрд долларов (93,8 млрд и 91,23 млрд) и почти на 9 млрд долларов норвежскую Equinor (84,8 млрд).
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