США и Китай договорились о взаимном сокращении тарифов до 10% — заявление

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Китай договорились о взаимном сокращении тарифов до 10%. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам двухдневных переговоров по вопросам экономики и торговли между США и Китаем в Женеве.

Отмечается, что США сократят на 24 п. п. введенные в апреле дополнительные пошлины на товары из Китая «на первоначальный период в 90 дней», «сохранив при этом остальную ставку адвалорной пошлины в размере 10%».

Согласно коммюнике, Китай со своей стороны примет аналогичные меры.