0
0
54
НОВОСТИ

США и Китай договорились о взаимном сокращении тарифов до 10% — заявление

11:05 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Китай договорились о взаимном сокращении тарифов до 10%. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам двухдневных переговоров по вопросам экономики и торговли между США и Китаем в Женеве.

Отмечается, что США сократят на 24 п. п. введенные в апреле дополнительные пошлины на товары из Китая «на первоначальный период в 90 дней», «сохранив при этом остальную ставку адвалорной пошлины в размере 10%».

Согласно коммюнике, Китай со своей стороны примет аналогичные меры.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 12.05.2025
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS, из которой ВСУ стреляли по Рыльску
0
2
11:00 12.05.2025
Глава МИД Польши принял решение о закрытии генконсульства РФ в Кракове
0
75
11:00 12.05.2025
Встреча глав МИД НАТО в Турции «случайно совпала» с возможными переговорами по Украине
0
79
10:32 12.05.2025
Додик объяснил, почему решение Путина начать СВО было совершенно оправданным
0
140
10:20 12.05.2025
В Татарстане задержаны двое, незаконно легализовавшие более 1,5 тыс. иностранцев
0
134
10:05 12.05.2025
Минпромторг РФ ожидает умеренного темпа роста оборота общепита в 2025 году
0
142
10:00 12.05.2025
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске — Rudaw
0
157
09:32 12.05.2025
Кабмин поддержал запрет в РФ коллекторов, связанных с недружественными странами
0
218
09:20 12.05.2025
Приоритетом США по Украине является немедленное прекращение огня — Рубио
0
252
09:05 12.05.2025
Представители более 150 стран приглашены на встречу по безопасности в Москве — СБ РФ
0
269

Возврат к списку