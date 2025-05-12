США и Китай договорились о взаимном сокращении тарифов до 10% — заявление
11:05 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и Китай договорились о взаимном сокращении тарифов до 10%. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам двухдневных переговоров по вопросам экономики и торговли между США и Китаем в Женеве.
Отмечается, что США сократят на 24 п. п. введенные в апреле дополнительные пошлины на товары из Китая «на первоначальный период в 90 дней», «сохранив при этом остальную ставку адвалорной пошлины в размере 10%».
Согласно коммюнике, Китай со своей стороны примет аналогичные меры.
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