«Страховой брокер Сбербанка» и НСА будут вместе развивать систему сельхозстрахования с господдержкой
15:37 07.10.2021
В рамках выставки «Золотая осень — 2021» заключено соглашение о содействии развитию сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой между дочерней компанией Сбера «Страховой брокер Сбербанка» и Национальным союзом агростраховщиков (НСА). Документ подписан генеральным директором «Страхового брокера Сбербанка» Валентиной Скляр и президентом НСА Корнеем Биждовым.
Соглашение предполагает совместную разработку и реализацию программ по развитию сельхозстрахования, обмен информацией, а также извещение сторон о проведении мероприятий по данному направлению.
Валентина Скляр, генеральный директор «Страхового брокера Сбербанка» прокомментировала подписание соглашения: «Это событие очень важно для нас. Мы стали первым страховым брокером, заключившим такое соглашение с НСА — организатором рынка со стороны отрасли агрострахования. И, как брокер, мы точно знаем все предложения страховщиков, а главное — запросы клиентов.><Помимо непосредственного сотрудничества по теме, мы сможем принимать участие в мероприятиях союза, а также приглашать его представителей на встречи с клиентами. Так мы сможем оперативно консультировать друг друга по интересующим вопросам и совместно повышать осведомленность сельхозпроизводителей о страховании с господдержкой».
«Соглашение со "Страховым брокером Сбербанка" открывает новую страницу в организации системы агрострахования — усиление взаимодействия с организациями, специализирующимися на продажах страховых продуктов», — отметил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. «Особенно важно, что это происходит в тот момент, когда в России стартует новое направление страхования сельхозпроизводителей — на случай ЧС, — которое нацелено на обеспечение массового охвата страховой защитой во всех сегментах сельхозпроизводства, в том числе в средних и малых хозяйствах. Обмен экспертными знаниями со страховой брокерской отраслью и взаимодополнение информационно-разъяснительных усилий помогут усилить это направление»
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