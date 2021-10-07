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НОВОСТИ

Узбекистан хочет арендовать до 1 млн га российских полей

16:12 07.10.2021 Источник: Эхо Москвы

В Узбекистане хотят арендовать до 1 млн га российских полей. Власти республики намерены на этих площадях выращивать сельхозкультуры для внутреннего потребления. В Минсельхозе Узбекистана поясняют, что своей земли у страны мало, кроме того, у Узбекистана проблемы с водными ресурсами.

Замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин сообщил, что 23 субъекта России уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке узбекско-российского проекта.  Эхо Москвы

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