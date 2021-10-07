Узбекистан хочет арендовать до 1 млн га российских полей

16:12 Источник: Эхо Москвы

В Узбекистане хотят арендовать до 1 млн га российских полей. Власти республики намерены на этих площадях выращивать сельхозкультуры для внутреннего потребления. В Минсельхозе Узбекистана поясняют, что своей земли у страны мало, кроме того, у Узбекистана проблемы с водными ресурсами.

Замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин сообщил, что 23 субъекта России уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке узбекско-российского проекта. Эхо Москвы